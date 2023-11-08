Киев, 8 ноября, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Власти Украины не справились с финансированием армии. Об этом 8 ноября заявил мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

ВАДИМ ЧУПРИНА

Таким образом он отреагировал на принятие Верховной радой законопроекта о перенаправлении НДФЛ, полученного с дохода военных, из местных бюджетов в бюджет страны.

«Забрав у городов и селений военный НДФЛ, Верховная рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И сейчас пытается перевести это на местное самоуправление», — написал Кличко.

По его словам, новый закон ударит по небольшим городам, где военный НДФЛ составлял значительную часть бюджета.

Ранее украинское издание «Страна» написало, что в соответствии с законопроектом местные бюджеты остаются без НДФЛ с военных, начиная с последнего квартала 2023 года. Украинское правительство предложило перераспределить эти деньги в частности, на производство дронов и боеприпасов. Таким образом планируется получить порядка 96 млрд гривен ($2,6 млрд).

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина и её вооружённые силы через год перестанут нуждаться в больших объёмах финансовой помощи со стороны Запада благодаря уменьшению бюджетного дефицита. При этом он призвал западных союзников продолжать финансировать ВСУ в кредит и пообещал вернуть средства в будущем.