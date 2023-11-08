Берлин, 8 ноября, 2023, 19:03 — ИА Регнум. В минобороны Германии объявили о выводе систем ПВО Patriot из Польши. Об этом говорится на сайте военного ведомства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

В сообщении министерства сказано, что оперативная группа противовоздушной и противоракетной обороны Германии завершит свою миссию в Польше в рамках НАТО в пятницу, 10 ноября.

«После торжественной последней переклички на следующей неделе, 15 ноября 2023 года, личный состав и три развёрнутых пожарных подразделения будут постепенно передислоцированы в Германию», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ведомство также уточняет, что после вывода немецких систем ПВО обеспечение противовоздушной обороны снова возьмёт на себя польская сторона.

В июле Германия продлила миссию Бундесвера по предоставлению систем PATRIOT на несколько месяцев по просьбе Польши.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2022 года Польша и Германия договорились разместить дополнительные пусковые установки ракет Patriot вблизи польско-украинской границы в рамках соответствующего предложения немецкой стороны.