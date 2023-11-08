Сочи, Краснодарский край, 8 ноября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Футболист Алексей Лесин, найденный мёртвым на пляже в Адлере, захлебнулся в воде. Об этом его отец Сергей Лесин сообщил 8 ноября изданию «Спорт-Экспресс».

Федерация мини-футбола г. Казани

По его словам, в ночь перед гибелью 30-летний спортсмен был со своей командой в караоке-баре, потом футболисты пошли в другое заведение, но Лесина из-за дресс-кода туда не пустили. В пять часов утра его видели выходящим из другого бара, он шёл в сторону моря.

«Экспертиза показала, что он умер от асфиксии — захлебнулся, проще говоря», — сказал Сергей Лесин.

Он предположил, что сын хотел прогуляться вдоль моря. Его тело нашли около восьми часов утра.

Отец добавил, что по всему побережью установлены камеры, но следователь пока не сообщил семье других подробностей.

Как сообщало ИА Регнум, Алексей Лесин приехал в Сочи из Чувашии для участия во Всероссийских соревнованиях. В разные годы он играл за команды «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», LAVA и «БоМиК».