Москва, 8 ноября, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Люди контактируют с так называемым гонконгским гриппом уже много десятилетий, и ожидать, что он нанесёт человечеству какой-то особенный вред, не стоит. Об этом корреспонденту ИА Регнум 8 ноября заявил Анатолий Альтштейн, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Ранее появилась информация, что по России распространяется новое острое респираторное заболевание — гонконгский грипп.

«Этот вариант гриппа (он называется H3N2) давно и хорошо известен, — рассказал Альтштейн. — В 1968 году он вызвал пандемию, которая началась в Гонконге, и из-за этого он получил своё название. После этого он остался и все последующие десятилетия всегда присутствовал. В 1979 году к нему присоединился вариант H1N1. И вот эти два вируса сейчас главные возбудители гриппа».

Вирусолог подчеркнул, что ничего особенного в этой разновидности гриппа нет и ожидать, что он вызовет эпидемию, не стоит. Не отличается этот грипп и повышенной летальностью.

«Лекарства против гриппа есть, но они не очень эффективны, — уточнил эксперт. — Но в большинстве случаев эта болезнь проходит безо всяких лекарств. Чаще всего применяют неспецифическое лечение, которое снижает температуру, лекарства, которые подавляют аллергию. Кроме того, есть вакцины».

Впрочем, это не значит, что гонконгский грипп — это нечто совершенно безобидное. Как заметил Альтштейн, хуже всего это заболевание переносят пожилые люди, а также страдающие хроническими заболеваниями, а кроме того, дети.

«В этом отношении он может быть опаснее ковида, который редко убивал детей. А вот к гонконгскому вирусу гриппа дети чувствительны», — подчеркнул Альтштейн.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в 2022 году о росте заболеваемости гонконгским гриппом сообщило министерство здравоохранения Перу.

Осенью того же года он стал распространяться в Грузии, причём тогда дело дошло до того, что местному минздраву пришлось успокаивать население и призывать его не паниковать.

В России случаи гонконгского гриппа выявлялись ещё в 2021 году в Курганской области. В декабре того же года в Туве также зарегистрировали 17 случаев заболевания этим гриппом.

По информации «Известий», в 2023 году случай гонконгского гриппа зафиксирован в Сахалинской области.

Как пишут в открытых источниках, особенностью гонконгского гриппа является его стремительное развитие. Симптомы, среди которых температура выше 39 градусов по шкале Цельсия, сухой кашель, заложенность носа, головная боль, ломота во всём теле проявляются уже через 1—2 дня после заражения. Тяжёлое состояние сохраняется около 4—5 дней.