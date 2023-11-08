Санкт-Петербург, 8 ноября, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Новый метод восстановления повреждений в периферической нервной системе, разработанный российскими учёными, в будущем может сделать реальностью пересадку головы. Об этом сотрудница Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Нурджемал Тагандурдыева рассказала в опубликованном 8 ноября интервью «Газете.Ru».

По её словам, существующие методы восстановления нервных волокон имеют свои недостатки. Чаще всего применяется аутотрансплантация — пересадка нерва, например, икроножного, с донорского участка тела. Но такого материала может не хватить, он может не подойти, кроме того, нужны сразу две операции: удаление нерва и вшивание на новое место. Концы рассечённого нерва можно соединить, но лишь при условии, что утрачен небольшой участок.

Новый метод заключается в использовании полых трубок или плёнок, полученных на основе микро — и нановолокон. С их помощью соединяют два конца поврежденного нерва, а в полость помещают направляющие наполнители, которые помогают нерву восстановиться. Наполнители могут быть из природных или синтетических, рассасывающихся в организме материалов. Петербургские учёные используют хитозан.

«Мы используем наполнитель в виде волокон на основе хитозана и нанофибрилл хитина. Это природные рассасывающиеся полимеры. И самое главное, продукт деструкции хитозана — хитоолигосахарид — способствует восстановлению нервных волокон», — пояснила Тагандурдыева.

По её словам, восстановить таким образом можно полностью рассечённые нервы. Отвечая на вопрос, поможет ли этот метод осуществить пересадку головы, специалист заявила, что спрогнозировать такие процессы трудно: речь идёт не только о нервах, но и о множестве других органов и тканей.

«Но, может быть, когда-нибудь в будущем такое и будет возможно, однако для этого будут использовать не только такие технологии», — сказала биофизик.

Тагандурдыева подчеркнула, что подходы в восстановлении нервов центральной и периферической системы в корне отличаются. Разработанный метод невозможно применить для лечения повреждений ЦНС, так как в этой системе нервные импульсы передаются иначе, а клетки имеют другую природу.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября в США скончался 58-летний Лоренс Фосетт — пациент с неизлечимым заболеванием сердца, которому пересадили сердце генно-модифицированной свиньи. После трансплантации Фосетт прожил почти шесть недель.

Главный трансплантолог Минздрава, директор Центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, академик и профессор Сергей Готье заявил, что пациенту могли помочь и другим способом, например, имплантировать механический левый желудочек. По его мнению, нужны дополнительные исследования, а пересадки свиного сердца пока следует приостановить.