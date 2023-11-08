Москва, 8 ноября, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Сбербанк был вынужден изменить работу нейросети Kandinsky 2.1 из-за недовольства работой искусственного интеллекта со стороны депутатов Госдумы. Об этом заявил глава банка Герман Греф на форуме Finopolis.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Герман Греф

«У нас модель при генерации российского флага пыталась его улучшить. Она на флаге нарисовала ещё купола от собора Василия Блаженного. Депутаты посчитали, что это издевательство над нашим национальным флагом», — рассказал Греф.

Глава банка отметил, что после претензий парламентариев сотрудники изменили принципы алгоритма генерации изображения, заставив ИИ выдавать картинку «заранее заданную».

Греф также сообщил, что нескольких сотрудников компании вызывали в прокуратуру.

В апреле этого года лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова официальное письмо по вопросу проверки деятельности ПАО «Сбербанк» и соответствия действующему законодательству контента, генерируемого алгоритмом генерации изображений Kandinsky. Однако позже глава фракции отозвал своё письмо из прокуратуры, заявив у себя в Telegram-канале, что Сбербанк согласился провести внутренний аудит нейросети. Политик также призвал компанию ввести обязательную регистрацию, чтобы ограничить доступ к нейросети для несовершеннолетних.

Kandinsky 2.1 — нейросеть, разработанная Сбербанком, которая позволяет генерировать уникальные изображения на основе текстовых запросов пользователей. С её помощью пользователи интернета могут получать уникальные визуальные материалы, соответствующие их потребностям и вкусу.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что международный хакатон по искусственному интеллекту пройдёт в Москве. Сообщалось, что более 8 тысяч ИТ-специалистов в 2023 году стали участниками проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».