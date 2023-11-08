Братислава, 8 ноября, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини назвал досадным и детским поступок своего заместителя Любоша Блахи, который в рабочем кабинете снял со стены фото президента страны Зузаны Чапутовой и убрал флаг Евросоюза. Об этом 8 ноября сообщил портал Pravda.

Global Look Press/Tomas Tkacik

«Поступок вице-спикера расцениваю как детский и досадный. Я не могу с ним согласиться, потому что Блаха снял это видео не у себя дома, а в кабинете в здании парламента», — сказал Пеллегрини.

Он отметил, что никто не должен театрально выносить флаг ЕС из кабинета или снимать со стены фото президента. По его словам, Блаха в ходе разговора признал свои действия ошибкой.

Пеллегрини также сообщил, что оппозиционные депутаты полагают, что Блаха должен покинуть свой пост. Заседание парламента по этому вопросу может быть назначено на 14 ноября.

Ранее Блаха опубликовал в соцсетях видео с названием «Осенняя уборка». Он показал, как заменил флаг ЕС в своём кабинете флагом Словакии с повесил портрет Че Гевары на стене вместо фото Чапутовой.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября в Словакии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала партия «Направление — социальная демократия» (Smer), возглавляемая Робертом Фицо. 25 октября политик официально возглавил правительство республики.

8 ноября новое правительство Словакии отклонило инициативу предшествующего кабмина о выделении очередного пакета военной помощи Киеву в размере 40,3 млн евро.