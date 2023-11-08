Москва, 8 ноября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса «пирола» существенно отличается от предыдущих подвидов «Омикрона», поэтому вакцинация становится менее эффективным методом защиты. Однако полностью отказываться от неё не стоит определённым категориям граждан. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о начале новой волны заболеваемости коронавирусом в России. Она рассказала, что большее распространение получает новый штамм «пирола». При этом, глава ведомства сообщила, что Роспотребнадзор не требует и не предлагает прививаться от COVID-19 в этом сезоне.

Это связано с тем, что ведомство не видит нет рисков смерти и значимых осложнений для популяции.

По словам иммунолога Крючкова, новая модификация Омикрон-линии коронавируса «пирола» только начинает распространяться, а потому пока большая часть заболевших заражается другими штаммами, в том числе «эрис». «Пирола» же, как уточнил Крючков, начнёт доминировать в декабре.

«Пирола» сильно отличается от предыдущих штаммов по антигенному составу. Произошло большое количество аминокислотных замен. До этого Омикрон менялся мало. Отсюда вытекает больше заразности. Этим будет обусловливаться относительное вытеснение других штаммов», — поделился Крючков.

Симптомы

При этом эксперт указал на практически полную идентичность симптоматики «пиролы» с предыдущими штаммами. Это значит, что болезнь можно будет довольно легко перепутать с вирусом гриппа или ОРВИ, для которых также в некоторых случаях характерна очень высокая температура в первые дни болезни. По оценке Крючкова, новый штамм будет схожим по патогенности со своим предшественником «эрисом», и летальность от него не будет высокой. Однако точных ответов по этому поводу пока нет, и сделать вывод исходя из статистики получится лишь примерно через месяц.

Также несмотря на заявления Анны Поповой, иммунолог посоветовал не пренебрегать вакцинацией. Особенно это касается пожилых и людей из групп риска, которым нужна дополнительная защита для слабого иммунитета.

«Эффект вакцины определяется антигенным составом. Чем больше соответствие со штаммами, тем будет лучше защита. Вакцины создавались на ранних вариантах коронавируса. И если мы сравним тот вариант с текущими подвидами, то найдём существенные отличия. Но это не значит, что вакцины не работают совсем», — уточнил иммунолог.

По мнению эксперта, слова главы Роспотребнадзора стоит объяснять лабораторными исследованиями и тем фактом, что вакцина давно не обновлялась, а потому не может быть достаточно эффективной для борьбы с новыми коронавирусными штаммами. Крючков отметил, что в качестве профилактики прививка будет иметь пользу. К тому же если люди вакцинируются каждые полгода, то эффект от процедуры возрастает.

Кроме того, иммунолог рекомендовал не отказываться и от прививки от гриппа, заболеваемость которым сейчас также растёт. Крючков отметил, что человек может заражаться одновременно как кронавирусом, так и гриппом. В таком случае симптоматика будет определяться наиболее «сильным» вирусом.

Как передавало ИА Регнум, в России выявили десять случаев заражения новым вариантом коронавируса «Пирола», но эта разновидность инфекции не вызывает тяжёлого течения болезни.

В России в конце октября обновили рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. В рекомендациях перечислены приоритетные группы по вакцинации.

Отмечается, что COVID-19 становится сезонной инфекцией. Инкубационный период в среднем составляет от 3 до 4 дней, может достигать и семи. При этом ранее он длился до 14 суток. Симптомы заболевания стали ещё больше похожи на ОРВИ.