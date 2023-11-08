Донецк, 8 ноября, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) около 15:00 мск обстреляли Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение (ДОКТМО) двумя ракетами, сообщила 8 ноября ИА Регнум сотрудница медицинского учреждения.

Sgt. John Schoebel/Global Look Press

«Я была в отделении, когда услышала два очень сильных удара», — сказала она, добавив, что один удар, по её сведениям, пришёлся по зданию прачечной.

Собеседница уточнила, что никто из сотрудников не пострадал.

Заместитель главного врача ДОКТМО Иван Плахотников, в свою очередь, рассказал корреспонденту «Известий», что на территорию больницы был прилёт двух артиллерийских снарядов. По его словам, это были РСЗО HIMARS.

«Из-за этого было разрушено здание больницы, здание прачечной и хранения и утилизации бытовых отходов», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате трёхкратного обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибли шесть мирных жителей, ещё 11 получили ранения. Украинские войска использовали для обстрела РСЗО HIMARS. Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, один из снарядов попал в здание управления труда и социальной защиты населения. В Будённовском районе города ранен мирный житель. Повреждены девять многоквартирных жилых домов и одно медучреждение.

ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка трижды — в 16:25, 16:40 и 18:27. Обстрел вёлся из РСЗО HIMARS с позиций, расположенных в районе населённого пункта Селидово.