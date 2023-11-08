Москва, 8 ноября, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 225-летия со дня рождения писателя, составителя знаменитого толкового словаря Владимира Даля. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Учитывая выдающийся вклад В. И. Даля в отечественную и мировую культуру и в связи с исполняющимся в 2026 году 225-летием со дня его рождения российский лидер постановил 1. Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2026 году 225-летия со дня рождения В. И. Даля», — говорится в документе.

Правительству РФ поручено в шестимесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения В. И. Даля, также поручено разработать и утвердить план основных мероприятий.

Властям субъектов РФ рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.

Как передавало ИА Регнум, ранее правительство России утвердило план подготовки к 225-летию Александра Пушкина. План предусматривает проведение более 80 праздничных мероприятий. Большая часть из них пройдёт в юбилейном 2024 году. Самой масштабной частью подготовки станет общероссийская программа реставрации и обновления мемориальных пушкинских музеев. План предусматривает проведение более 80 праздничных мероприятий. Большая часть из них пройдёт в юбилейном 2024 году. Самой масштабной частью подготовки станет общероссийская программа реставрации и обновления мемориальных пушкинских музеев.

Подготовка к празднованию 225-летия со дня рождения Пушкина ведётся по поручению президента России Владимира Путина. Соответствующий указ был подписан летом 2021 года.