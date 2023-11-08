* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 8 ноября, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Музыкант Иван Алексеев (Noize MC, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) оштрафован на 30 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом 8 ноября сообщили в Кузьминском суде Москвы.

Anton Belitsky/Global Look Press Иван Алексеев (Noize MC, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Отмечается, что суд признал Алексеева виновным в непредоставлении в уполномоченный орган сведений, которые предусмотрены законодательством об иностранных агентах.

«Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», — сообщили в суде.

Как передавало ИА Регнум, в июне Кузьминский суд Москвы оштрафовал Алексеева на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента на двух заметках страницы артиста в VK.

Также сообщалось, что в России призвали остановить продажу продукции Noize MC. Сторонники инициативы выступили за это, чтобы предотвратить отправку средств на ВСУ. По информации СМИ, исполнитель продолжил реализацию продукции со своей символикой после закрытия юридических лиц в России и переезда в Литву.

Отец музыканта Александр Алексеев в беседе с ИА Регнум заявил, что уже давно не общается с сыном и его взглядов не разделяет. Ранее рэпер, активно поддерживающий Украину и уехавший из России, опубликовал стихотворение, посвящённое ударам ВСУ по мирному населению Белгородской области. В нём сам некогда житель региона оправдал такие действия.