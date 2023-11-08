Москва, 8 ноября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин разрешил компании «Газпром интернэшнл лимитед» получить 100% акций АО «Газпром зарубежнефтегаз», соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Максим Блинов/РИА Новости

«Разрешить совершение операций, влекущих за собой возникновение у международной компании общество с ограниченной ответственностью «Газпром интернэшнл лимитед» прав владения, пользования и (или) распоряжения 100 процентами обыкновенных акций акционерного общества «Газпром зарубежнефтегаз», — говорится в документе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин подписал указ о передаче государственного пакета акций Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) в управление ВТБ.

100% акций АО «ОСК», находящихся в собственности государства, передаются в доверительное управление ПАО «Банк ВТБ» сроком на пять лет. Такое решение принято в целях повышения эффективности управления акциями и дальнейшего развития судостроительной промышленности.