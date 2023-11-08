Нижний Новгород, 8 ноября, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Пассажирский электропоезд столкнулся с грузовиком в Балахнинском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры на своём сайте.

Кадр из видео

По данным надзорного ведомства, столкновение поезда №6457 произошло в 15:05 по московскому времени на перегоне станций Заволжье — Правдинск недалеко от деревни Трестьяны на регулируемом переезде, расположенном на пути общего пользования.

«Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта, а также соблюдения прав пассажиров, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе.

В сообщении также говорится, что на место происшествия выехал помощник Нижегородского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте.

Областная инспекция труда уточнила, что в результате ДТП погиб водитель грузовика.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Башкирии в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе пострадали шесть человек.

Ранее автомобиль протаранил группу пешеходов на севере Москвы после столкновения с другой машиной. Сообщалось, что в проезде Серебрякова столкнулись такси и легковой автомобиль. После удара одну из машин отбросило на пешеходов. По предварительным данным, пострадали два человека.