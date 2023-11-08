Москва, 8 ноября, 2023, 17:35 — ИА Регнум. В Москве на 76-м году жизни умер Валерий Овсий, он был директором и одним из основателей первой в России сервисной компании в сфере индивидуального IT-обслуживания, разработчика автоматизированных банковских систем. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Валерий Овсий ушёл из жизни 2 ноября в своей квартире на Шелепихинской набережной. Рядом с ним находились члены его семьи.

«В квартире на Шелепихинской набережной была констатирована смерть 75-летнего мужчины. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Овсий Валерий Иванович родился 11 мая 1948 года. Он стоял у истоков основания компании «Новая Афина», которая была создана в 1998 году и была первопроходцем в России в области разработки автоматизированных банковских систем. Система под названием «Афина» стала первым банковским программным обеспечением российского производства. Её сначала приобрёл Нижегородский банк «Гарантия», президентом которого в то время был Сергей Владиленович Кириенко (сейчас первый заместитель руководителя администрации президента России). Постепенно системой стали пользоваться многие банки, в том числе «Гарантия», «МДМ-банк» и ВТБ. В 2000 году система была установлена в Главном расчетном центре (ГРЦ) Сбербанка, за ним последовали и расчетные центры банков: Банк ВТБ, Северо-Западный региональный центр Банка ВТБ, «Промсвязьбанк», Банк «ТРАСТ». Разработчики развивали систему, и уже не только российские банки брали её на вооружение, «Афиной пользовались» представительства крупнейших иностранных банков, в том числе ING Bank, Bank Credit Suisse, JP Morgan Bank International, MUFG Bank. Благодаря грамотному руководству Валерия Овсия компании удалось пережить финансовые кризисы и получить авторитет в отрасли. Проработав в руководстве «Новой Афины» 20 лет, Валерий Иванович в конце 2018 года ушёл в отставку.