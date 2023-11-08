Нальчик, 8 ноября, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, пришёл на церемонию награждения орденом Кабардино-Балкарии с золотым пистолетом. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Рамзана Кадырова.

Кадр из видео Глава КБР Казбек Коков и Адам Кадыров

На кадрах видно, как 15-летний Кадыров получает орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» из рук главы региона Казбека Кокова. При этом в кобуре у него виден золотой пистолет.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Коков вручил сыну Кадырова высшую награду региона — орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Глава КБР отметил важность сохранения единства и укрепления дружественных связей между народами Кавказа и всей России в условиях глобальных вызовов и продолжающейся агрессии в адрес РФ.

В октябре глава Татарстана Рустам Минниханов вручил Адаму медаль ордена «Дуслык» — второй по значимости награды республики. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов решил наградить его высшей наградой — орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».

Ранее Кадыров назвал своего сына Адама героем всех мусульман. Он опубликовал видеоролик с сыном, стоящим на фоне флага Чечни, и кадрами, на которых Адам наносит удары сжёгшему Коран Никите Журавелю. Подростку было присвоено звание Героя Чечни, кроме того, его назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы республики.