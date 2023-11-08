Киев, 8 ноября, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Указ лидера киевского режима Владимира Зеленского об увольнении командующего силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко стал ударом по главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Такое мнение высказал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».

Иван Шилов ИА REGNUM

«С моей точки зрения, то, что мы сейчас увидели, это неуважение — в первую очередь к Силам специальных операций со стороны тех, кто принимал это решение, неуважение к главкому ВСУ, его поставили перед фактом», — заявил Кривонос, добавив, что это является пощёчиной со стороны Зеленского Вооружённым силам Украины и их главнокомандующему.

Генерал-майор ВСУ в отставке напомнил, что согласно военной иерархии, генерал Хоренко подчинялся Залужному, поэтому последнего должны были заранее проинформировать о принятом решении.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября Зеленский сменил командующего силами спецопераций Вооружённых сил Украины. Соответствующим указом своей должности лишился Виктор Хоренко. Командующим силами спецопераций ВСУ был назначен полковник Сергей Лупанчук.

Американская газета The Washington Post 8 ноября написала, что разногласия между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным могут подтолкнуть Запад к желанию закончить украинский конфликт. Отмечается, что несколько месяцев безуспешного контрнаступления ВСУ выявили напряжённость в руководстве киевского режима. Особенно остро это проявилось в споре Зеленского и Залужного, когда последний признался, что конфликт зашёл в тупик.