Москва, 8 ноября, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 8 ноября посетил центр имени Димы Рогачёва, где осмотрел новый корпус и палаты, а также пообщался с маленькими пациентками, подарил девочкам куклы и сфотографировался с ними.

Алексей Филиппов/РИА Новости Президент России Владимир Путин во время посещения детского гематологического центра имени Димы Рогачева

Сотрудники Центра, говоря об условиях для пациентов, рассказали, что у детей здесь даже есть время на творчество. Президент, после знакомства с юными пациентками, заметил бумагу и фломастеры и попросил девочек показать рисунки. Одна из них продемонстрировала главе государства фиолетового кота, а вторая — сердечко.

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На прощание глава государства подарил им по кукле, а ещё не смог отказать им в просьбе о совместном фото. Обнимать девочек он не стал «по соображениям санитарной безопасности», а сфотографировался с девочками, присев на одно колено.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Президент также пообщался с ещё одним пациентом — Вадимом. Мальчик засмущался, увидев президента России, и спрятался под одеяло. После уговоров президента и мамы, а также предложения получить вертолёт в подарок, Вадим отбросил одеяло.

Как передавало ИА Регнум, в октябре Владимир Путин подарил щенка породы акита-ину школьнице из Пскова Виктории Афанасьевой, которая давно мечтала о собаке. Такое желание возникло у Виктории после просмотра фильма про пса по прозвищу Хатико, который был той же породы. Подарок вручили девочке, доставив ей его на дом. Девочка попросила президента о подарке, отправив ему письмо втайне от семьи.

В январе 2015 года президент подарил по случаю Нового года семье из Якутии щенка породы хаски. Такой подарок у президента попросили родители 4-летней Маши Пахомовой из города Вилюйска, которые написали российскому лидеру соответствующее письмо.