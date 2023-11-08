Москва, 8 ноября, 2023, 17:15 — ИА Регнум. С 9 ноября в регионах страны стартует акция «Достижения России», которая дополнит образовательную программу Международной выставки-форума «Россия». Об этом 8 ноября сообщили в обществе «Знание».

Просветительские мероприятия будут проводиться на территории всех 89 субъектов РФ.

В рамках выставки на ВДНХ в Москве с 9 ноября по 14 января пройдут Дни регионов. Посетителей ждут лекции, мастер-классы и презентации о достижениях каждого субъекта страны в промышленности, культуре, науке, образовании и т.д.

Параллельно с Днём регионов непосредственно в самом субъекте будет запущен недельный марафон лекций Общества «Знание». В роли лекторов выступят представители государственных и общественных организаций, деятели культуры и спорта, преподаватели вузов.

Как отметил генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль, с помощью акции «Достижения России» общество «Знание» планирует рассказать об успехах и достоянии каждого субъекта не только в Москве на выставке, но и непосредственно на местах.

Двухмесячная акция стартует с Камчатского края. 10 ноября эстафету примут Сахалинская и Амурская области. Завершат акцию 14 января лекторы из Ярославской и Владимирской областей. Всего в рамках акции запланировано более 1500 мероприятий.

Как передавало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства, 4 ноября, на ВДНХ. На ней представили более 130 экспозиций, а также открыли 13 экскурсионных маршрутов. Организаторы отметили, что посещаемость выставки-форума в этом году побила рекорд.

За первые три дня выставку-форум посетили 448 тысяч человек, что является рекордом для ВДНХ. Гости ВДНХ посетили экспозиции всех 89 регионов России, а также стенды и павильоны министерств, крупнейших компаний и государственных корпораций. В рамках образовательной программы прошёл марафон «Знание. Первые». Общество «Знание» представило образовательную программу выставки-форума. В частности, в павильонах ВДНХ открылись семь лекториев, где рассказывали о современных достижениях России в разных сферах. Также проводились просветительские авторские экскурсии.