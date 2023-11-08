Екатеринбург, 8 ноября, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Молодого человека задержали в одном из кафе Екатеринбурга за избиение девушки. Его доставили в полицию, где он продолжил сопротивляться полицейским. правоохранители пытались усмирить юношу, но сломали ему руку. Теперь по данному факту проводят служебную проверку. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

В ночь с 6 на 7 ноября в полицию позвонил сотрудник охраны одного из заведений Екатеринбурга на улице Шейнкмана. Мужчина сообщил, что буйный посетитель ведёт себя агрессивно и ударил по лицу 17-летнюю девушку. На место происшествия направили наряд полиции. Оперативники опросили пострадавшую, задержали хулигана и доставили его в отдел полиции. Но ни внешний вид полицейских, ни их предупреждения о последствиях действий, не оказали должного эффекта на поведение дебошира. Он ругался с полицейскими и противился проведению стандартных процедур. Полицейским пришлось применить в отношении хулигана силу.

«В отделе полиции задержанный отказывался называть свои данные, мешал сотрудникам проводить дактилоскопирование, сжимал пальцы в кулаки и вёл себя неадекватно. Двое полицейских применили к нему загиб руки за спину. После чего задержанный продолжил сопротивляться и повалил сотрудника полиции», — рассказал собеседник агентства.

Задержанный продолжил борьбу с оперативниками, полицейский «заломал» ему за спину и вторую руку, после чего хулиган закричал и пожаловался на сильную боль в плече. Правоохранители вызвали ему скорую помощь.

«Неизвестный нарядом скорой помощи был доставлен в Городскую травматологическую больницу №36, где у него диагностировали закрытый перелом нижней трети плечевой кости», — рассказал собеседник агентства.

После произошедшего полицейские составили на задержанного протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ). А по поводу действий сотрудников полиции сейчас проводится служебная проверка.

Ранее ИА Регнум сообщал, что в Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении полицейских, не остановивших убийство африканского студента Франсуа Нджелассили.