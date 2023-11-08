Москва, 8 ноября, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Жительница ХМАО выносила ребёнка для другой женщины, продала его за 1 млн рублей после выписки из роддома, а потом обратилась в полицию. Об этом сообщил 8 ноября ИА Регнум источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

В мае прошлого года 31-летняя жительница Нягани нашла через интернет женщину, пожелавшую купить ребёнка. В марте этого года она прошла процедуру ЭКО в одной из столичных клиник. В период беременности женщина жила в Нягани и получала от потенциальной покупательницы по 25 тыс. рублей в месяц. Ребёнок появился на свет 31 октября в одном из родильных домов Москвы, а 3 ноября женщину и младенца выписали.

Продажа ребёнка состоялась на улице возле роддома. Женщина передала ребёнка биологической матери и получила деньги. Какие-либо документы о переоформлении ребёнка и о суррогатном материнстве женщины не оформляли.

Через несколько дней, 7 ноября, родившая младенца женщина обратилась в полицию с заявлением о незаконном удержании ребёнка и рассказала о произошедшем. У неё также есть семилетний сын, страдающий аутизмом, рассказал собеседник агентства.

По факту продажи младенца на востоке Москвы возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми (пп. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе столичного главка СКР.

В ведомстве уточнили, что суррогатная мать получила за свои услуги около 1 млн рублей. В полицию она пришла из-за мук совести после продажи ребёнка.

Мальчика поместили в специализированное медицинское учреждение, с подозреваемыми проводят следственные действия. Обвинение им предъявят в ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, в мае на севере Москвы в ходе оперативного эксперимента задержали трёх женщин, которые продавали младенца за 65 тыс. рублей. Передать девочку покупателям они пытались в одном из торговых центров и были задержаны сразу после составления расписок о получении денег и передачи ребёнка.