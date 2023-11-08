Санкт-Петербург, 8 ноября, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» лидирует в рейтинге проекта «Достижения.РФ». Онлайн-голосование было запущено на сайте проекта.

Алексей Даничев/РИА Новости

На 8 ноября праздник поддержали 2 307 927 проголосовавших.

В описании карточки участника рейтинга сказано, что праздник «Алые паруса», будучи единственным российским торжеством, занесенным в реестр мирового событийного туризма и рекомендованный к посещению почти в 20 странах, является «самым красочным и запоминающимся выпускным вечером в мире».

«Достижения.РФ» — это всероссийская информационная онлайн-платформа, на которой представлены достижения современной России в разных областях. Цель проекта — рассказать о том, чего достигла Россия в XXI веке и предоставить возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня этого года почётными гостями праздника стали 430 школьников из Донецкой Народной Республики, в том числе из Мариуполя. Всего приглашения на «Алые паруса» получили 10 тыс. школьников из других регионов России и 60 тыс. молодых выпускников учебных заведений Санкт-Петербурга.

В городе на Неве выпускные традиционно широко празднуются в июне. Точкой отсчёта организаторы называют 27 июня 1968 года, когда школьники увидели в реке судно под алыми парусами, впоследствии необычный корабль стал эмблемой праздника.

Летом 2023 года петербургский праздник выпускников «Алые паруса» прошёл в Мариуполе. 19 июня к городской пристани Мариуполя под алыми парусами подошла яхта «Ассоль».