Москва, 8 ноября, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в палате интенсивной терапии и чувствует себя всё лучше, сообщила 8 ноября в беседе с «Газетой.Ru» пресс-секретарь театра Таисия Галыгина.

Aleksandr Osipov

По её словам, артист перенёс инсульт в лёгкой форме, состояние у него стабильное и он работает удалённо.

При этом она не подтвердила информацию ряда СМИ о том, что у Соломина парализовало левую сторону тела и он в реанимации, как сообщалось ранее в СМИ.

Внучка артиста Александра в свою очередь уточняла, что врачи подтвердили у него микроинсульт. По её словам, операция ему не требуется, художественного руководителя Малого театра перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии.

Как передавало ИА Регнум, о госпитализации 88-летнего артиста стало известно днём 6 ноября. По данным Telegram-канала «112», он упал в обморок в своей квартире в центре Москвы. Приехавшие по вызову медики приняли решение немедленно доставить его в больницу.

Директор Малого театра Тамара Михайлова подтвердила информацию о его госпитализации. Она уточнила, что Соломин упал во дворе собственного дома. Он потерял сознание, когда садился в машину, чтобы отправиться в Малый театр на Ордынке.