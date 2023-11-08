Москва, 8 ноября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о гибели депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Глава СК России поручил руководителю управления по ЛНР Давиду Осипову представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах по уголовному делу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как передавало ИА Регнум, Филипоненко погиб 8 ноября в результате срабатывания взрывного устройства, установленного в его автомобиле. Сын 48-летнего депутата Иван Филипоненко подтвердил гибель отца.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трём статьям: о теракте, незаконном обращении со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, незаконном изготовлении взрывчатых веществ. На месте работают следователи и криминалисты.

Ответственность за убийство Филипоненко взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.