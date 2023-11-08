Москва, 8 ноября, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Страны Запада в действительности не соблюдали Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом корреспонденту ИА Регнум 8 ноября заявил политолог-международник, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

Philipp Schulze/Global Look Press

Ранее страны НАТО объявили, что на неопределённый срок приостановят участие в ДОВСЕ.

Как объяснил Ткаченко, данный договор фиксировал окончание холодной войны, когда каждая сторона называла примерную численность своих вооружённых сил, а документ фиксировал, что расположение этих вооружённых сил должно быть более равномерным внутри государств, чтобы не создавать такие концентрации войск, которые можно воспринять как подготовку к агрессии.

В этом смысле у России были фланговые ограничения, смысл которых состоял в том, что РФ не будет держать у границы большие группы войск. Однако сами квоты, которые назвали государства Запада, оказались очень нереалистичными, и фактически ДОВСЕ ничего не ограничивал по части армий. Поэтому многие говорили о том, что страны Запада фактически не исполняли этот договор.

«Они назвали потолки своих вооружений (танков и самолётов) на уровне, превышающем то, что у них было. Это и было зафиксировано в договоре. Они формально соблюдали его, но при этом им это ничего не стоило. А вот России — стоило. Потому что Россия в тот момент вела войну в Чечне», — сказал эксперт.

В такой ситуации, как отметил Ткаченко, Россия ещё с середины «нулевых» поднимала вопрос о ДОВСЕ.

«Потом появились другие, более серьёзные вещи, и этот договор никто всерьёз не воспринимал. Но сейчас дело дошло и до этого документа, потому что мы проводим демонтаж любых правовых обязательств, которые ограничивают нас в отношении идущего или будущего конфликта с Западом», — констатировал Ткаченко.

Последствия приостановки ДОВСЕ

Как полагает Ткаченко, с точки зрения военного строительства или обеспечения военной безопасности крах ДОВСЕ не повлечёт за собой никаких последствий.

«Этот договор де-факто никого ни в чём не ограничивал, а делал просто очевидными и транспарентными меры в области военной политики, — констатировал международник. — Однако долгосрочные негативные последствия, конечно, будут. И связаны они с отсутствием доверия между сторонами».

Эксперт призвал не забывать, что международное право, в отличие от национального, основывается не на принуждении к исполнению, а на добровольном исполнении. А это возможно, только если между сторонами есть доверие. Поэтому демонтаж этой системы говорит о том, что Россия и НАТО не доверяют друг другу и не планируют доверять в будущем.

Поэтому для того, чтобы договор снова заработал, РФ и страны Запада должны вернуться к равноправным отношениям.

«У Москвы к странам Запада только одна, но очень большая претензия: с нами не разговаривают как с равновесным и равноправным игроком. Не уважают наши национальные интересы, которые мы можем легко объяснить. Требуется то, что российская дипломатия называет неделимостью безопасности — она должна быть равной для всех», — заявил Ткаченко.

Подводя итог той роли, которую ДОВСЕ сыграл в судьбе России, он заметил, что в 1990-е годы этот договор был символом ослабления. Не столько признаком неспособности РФ отстаивать свои интересы, сколько признаком ограниченности ресурсов, которые были необходимы для того, чтобы реализовывать военную политику без оглядки на государства Европы, с которыми Москва хотела сотрудничать и даже идти на уступки.

Таким образом, ДОВСЕ сыграл символическую роль.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва готова к диалогу по стратегической стабильности, но в настоящий момент предпосылок для этого нет. При этом он подчеркнул, что диалог нельзя вести в таком режиме, когда одна сторона читает нотации другой.

В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в планы Вашингтона никогда не входил диалог с Москвой по коллективной безопасности, а США открыто обходили групповые ограничения ДОВСЕ. По мнению дипломата, США уверовали в собственную безнаказанность, ускорили процесс расширения НАТО и ввязались в гибридную войну с Россией руками украинцев.

В беседе с корреспондентом ИА Регнум зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что аргументы, с помощью которых Североатлантический альянс попытался обосновать приостановку своего участия в ДОВСЕ, не выдерживают никакой критики.

Тем временем советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что его страна приостановила выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ. По его словам, приостановление обязательств по этому документу укрепит потенциал НАТО в области сдерживания и обороны.