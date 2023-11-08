Москва, 8 ноября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. В Москве на 76-м году жизни скоропостижно скончался математик-программист, специалист по покеру и автор книг по азартным играм Лев Натансон. Об этом 8 ноября сообщил ИА Регнум источник.

Отмечается, что сообщение о смерти математика поступило в полицию днём 7 ноября.

По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Лев Натансон является автором алгоритмов компьютерной программы для игры в преферанс, многочисленных покерных симуляторов и тренажёров. Он написал серию книг о математике игр казино. Написал Он книги книг по теории и практике покера, а которых разбирал эту игру с точки зрения математики, изучая все риски и вероятности.