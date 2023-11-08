Газа, Палестина, 8 ноября, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что иностранные граждане свободно могут покинуть территорию из сектора Газа в Египет, но над формированием списков работают Израиль и США. Об этом заявил глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим агентству «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

«Формируют списки на выезд из сектора Газа среди тех, у кого есть другое гражданство, — это израильтяне и американцы, потом эти списки отсылают египтянам, а те пересылают в министерство внутренних дел, чтобы опубликовать на официальном сайте», — передаёт слова Наима агентство.

Представитель ХАМАС также отметил, что группировка не обладает полномочиями в составлении списков на эвакуацию, однако она никак не препятствует тем, кто хочет покинуть анклав.

Источник агентства также отмечает, что для выезда россиян и граждан СНГ из сектора Газа всё готово, но нет согласия израильской стороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МИД России Сергей Лавров во время телефонной беседы с министром по гражданским делам Палестинской национальной администрации Хусейном аш-Шейхом акцентировал необходимость скорейшей эвакуации россиян из сектора Газа.

До этого директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что руководство РФ работает над получением информации о россиянах, находящихся в заложниках у палестинской группировки ХАМАС.