Москва, 8 ноября, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили объединённый командный пункт ВСУ в Запорожской области. Об этом 8 ноября проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны России

«ВС РФ поразили в Запорожской области объединённый командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее Вооружённые силы России на херсонском направлении поразили гаубицу «Мста-Б» и самоходную установку «Гвоздика» ВСУ. Также сообщалось, что на данном направлении потери противника составили до 55-ти военнослужащих убитыми и ранеными, также были уничтожены два автомобиля. Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы Вооружённые силы России поразили гаубицу «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск атаковали дронами-камикадзе (FPV-дронами) две позиции ВСУ, на одной из которых располагалась гранатомётная огневая точка противника на передовой около Клещеевки. Российские военнослужащие вскрыли огневую точку противника на артёмовском направлении в ДНР. Они атаковали её двумя дронами-камикадзе.