Москва, 8 ноября, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении за сутки составили до 145 военнослужащих, сообщил 8 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области», — сказал он.

По данным Минобороны, потери противника составили до 145-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей.

Кроме того, добавил Конашенков, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка польского производства «Krab», гаубица FH-70 производства Великобритании, а также гаубица Д-20.

В районе населённого пункта Богатырь в ДНР уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны, добавил представитель российского военного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков информировал, что потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 115 военных. 3 ноября он уточнял, что украинские войска за неделю потеряли свыше 1110 военных на южнодонецком направлении.