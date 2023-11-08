Минск, 8 ноября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. В Минске во дворце независимости состоялась рабочая встреча президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Пресс-служба правительства Ставропольского края Президент Белоруссии и глава Ставрополья обсудили углубление сотрудничества

Александр Лукашенко в своей вступительной речи отметил, что потенциал отношений между республикой и российским регионом должен быть реализован в большей мере. «Успехи, безусловно, есть. Об этом красноречиво свидетельствуют цифры торговой статистики», — заявил Лукашенко. Так, по итогу 2022 года товарооборот республики и региона вырос более чем на 75%, а результаты за первые восемь месяцев 2023 года демонстрируют 130% роста к уровню прошлого года. «Тем не менее, я полагаю, что мы до сих пор не задействовали значительную часть нашего потенциала для расширения сотрудничества», — сказал глава государства.

Пресс-служба правительства Ставропольского края Президент Белоруссии и глава Ставрополья обсудили углубление сотрудничества

По словам Александра Лукашенко, Белоруссия готова предложить партнерство по целому ряду направлений, включая поставки семенного материала, совместные проекты в сфере растениеводства и селекции, обмен опытом в сельскохозяйственной отрасли.

В рамках сотрудничества с республикой на Ставрополье появится мультибрендовый торгово-сервисный центр, в котором будет представлен ассортимент белорусской сельскохозяйственной техники. Кроме того, стороны обсудили возможность создания в крае совместных сборочных производств сельхозтехники. До конца года должны быть проработаны соответствующие предложения.

«Сегодня благодаря машиностроительному комплексу Республики Беларусь мы можем смело говорить о том, что Ставрополье практически не заметило уход западных производителей техники», — сказал Владимир Владимиров. Он добавил, что регион заинтересован в создании совместного сборочного предприятии белорусской техники.

Пресс-служба правительства Ставропольского края Президент Белоруссии и глава Ставрополья обсудили углубление сотрудничества

Также на встрече обсудили вопрос сотрудничества в сфере туризма. Александр Лукашенко отметил, что республика готова поставлять на Кавказские Минеральные Воды деревянные каркасно-панельные конструкции и экологичную мебель для гостевых домов. Кроме того, Ставрополье проработает вопрос о восстановлении прямого сообщения с Минском.

«Для нас Беларусь — один из основных торгово-экономических партнеров, входит в «тройку» лидеров. Мы никогда не переставали дружить и расширять деловые контакты», — подчеркнул губернатор Ставрополья. Он подчеркнул, что многие успехи края в эти непростые времена связаны в том числе и с сотрудничеством с республикой, которое уже давно вышло за рамки торговли. Так, Ставропольский край и Белоруссия взаимодействуют и в сфере культуры, спорта, сельского хозяйства. «Сегодня мы заинтересованы искать новые точки соприкосновения, Ставрополье к этому готово», — подчеркнул Владимир Владимиров.