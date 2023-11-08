Москва, 8 ноября, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Андрею Кузьменко. Соответствующий указ опубликован 8 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Присвоить воинское звание генерал-полковника Кузьменко Андрею Владимировичу», — говорится в документе.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгув ходе рабочей поездки в зону спецоперации побывал на передовом пункте управления группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении. Он заслушал доклады командующего группировкой Андрея Кузьменко и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий ВСУ и выполнении российскими бойцами боевых задач.

Кузьменко доложил о выполнении поручения по формированию штатных подразделений применения беспилотников, укомплектовании их специалистами, а также обеспечении всех подразделений ударными и разведывательными дронами.