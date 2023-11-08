Краснодар, 8 ноября, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Футболиста и тренера из Чувашии Алексея Лесина нашли мёртвым на берегу моря в Сочи, ему было 30 лет. Экспертиза показала, что он утонул.

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Трагедия у моря

Отец спортсмена Сергей Лесин 6 ноября сообщил о смерти сына на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что Алексей приехал из Чувашии в Сочи на Всероссийские соревнования, и попросил всех, кто видел футболиста на пляже в Адлере рано утром, рассказать о том, что случилось.

Позднее Сергей Лесин рассказал журналистам, что в ночь перед гибелью 30-летний спортсмен был со своей командой в караоке-баре, потом футболисты пошли в другое заведение. Алексей был в шортах, и из-за дресс-кода его не впустили. В пять часов утра его видели выходящим из другого бара, он шёл в сторону моря. С собой у футболиста был рюкзак с вещами и документами, его пока не нашли.

Версия следствия

В связи с гибелью молодого футболиста проводится доследственная проверка, сообщили журналистам в управлении СКР по Краснодарскому краю. Тело спортсмена направили на экспертизу.

«Экспертиза показала, что он умер от асфиксии — захлебнулся, проще говоря», — сказал Сергей Лесин.

Отец добавил, что по всему побережью установлены камеры, но следователь пока не сообщил семье других подробностей.

Тело спортсмена обнаружили люди, которые утром пришли к морю. Они вызвали спасателей и полицию. Футболист был в одежде, смерть наступила, вероятно, несколько часов назад. Признаков насильственной смерти на теле не было, сообщил портал Sochi1.ru.

Прощание

Министерство физической культуры и спорта Чувашии выразило глубокие соболезнования родным и близким Алексея Лесина в связи с тяжелой утратой. Прощание с ним пройдёт 12 ноября в городской ритуальной службе в Чебоксарах.

«Невосполнимая утрата… На 31 году жизни не стало одного из самых ярких игроков в футбол и тренера нашей республики Алексея Лесина», — отметили в министерстве спорта республики.

Спортивная карьера

Алексей Лесин начал заниматься футболом с шести лет. Его отец Сергей — футбольный тренер-преподаватель. Юноша начал играть в футбольном клубе «Чебоксары», затем выступал в командах «Крылья», «Химик-Август», LAVA, «БоМиК», «Чувашия» и «Динамо». В Сочи он играл в составе команды «Делин» на всероссийском турнире.