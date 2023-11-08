Люберцы, Московская область, 8 ноября, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после нападения на женщину с ребёнком в подмосковных Люберцах, сообщила 8 ноября пресс-служба ГСУ СК по Московской области в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Следователем следственного отдела по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1987 года рождения. Он подозревается в покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30 п. «а, и» ч. ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — сказано в сообщении.

В СК уточнили, что в настоящее время следователи и криминалисты работают на месте. По завершению осмотра будет назначен ряд экспертиз.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3844788" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Люберцах мужчина с мачете набросился на женщину с ребёнком. Преступника остановили сотрудники полиции, которым для этого пришлось применить табельное оружие. Стражи порядка выбили из рук нападавшего мачете.

Нападавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением и ранами. 38-летняя женщина, за которой гнался мужчина, получила травмы головы, она отказалась ехать в медучреждение. 14-летний подросток отделался испугом.

Позднее стала известна личность напавшего. Им оказался ранее судимый 36-летний житель города. Его зовут Роман Концелидзе. Он живёт на улице Кирова, где и бродил в неадекватном состоянии с холодным оружием. Ранее он уже был судим за мелкие преступления, уличную драку и незначительную кражу.