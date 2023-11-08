Москва, 8 ноября, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Заместителю главы МВД Дагестана Руфату Исмаилову и его подчинённому вменяют взятки на 300 тыс. и 1 млн рублей, заявила 8 ноября следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте обвиняемого.

Министерство внутренних дел по Республике Дагестан

Она рассказал, что в 2022 году заместитель начальника следственного управления МВД Дагестана полковник Далгат Абдулгапуров, действуя в сговоре со своим начальником Исмаиловым, получил взятку в виде денег в своём рабочем кабинете в размере 300 тыс. рублей за отказ в возбуждении уголовного дела, связанного с нарушениями при строительстве дома.

По данным следствия, позже Абдулгапуров, действуя также в сговоре с Исмаиловым, получил 1 млн рублей взятки за содействие в распределении бюджетных средств материнского капитала в размере 30 млн рублей.

«Кроме этого, Абдулгапуров и Исмаилов решили вложить имеющиеся у них 100 млн рублей в приобретение криптовалюты, для чего заручились поддержкой предпринимателя Фролова, который был обвиняемым по одному из уголовных дел», — сказала следователь, добавив, что они передали Фролову 100 млн рублей для покупки оборудования для майнинга и обещали взамен за эти услуги прекратить его уголовное преследование.

Также работник СК подчеркнула, что некоторые соучастники обвиняемых не установлены, Исмаилов имеет опыт службы в МВД, имеет загранпаспорт, а значит может скрыться или помешать расследованию дела.

Как передавало ИА Регнум, Исмаилов был задержан утром 7 ноября, в его доме и на работе прошёл обыск. В региональном управлении ФСБ уточнили, что против замглавы МВД Дагестана возбуждено дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере.

В пресс-службе Басманного суда Москвы 8 ноября сообщили, что Исмаилов обвиняется в двух эпизодах получения взяток и превышении полномочий с применением насилия. Замглавы МВД Дагестана заявил в суде, что не согласен с обвинениями.

Следствие просит арестовать его до 2 января.