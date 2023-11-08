Ново-Огарево, Московская область, 8 ноября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Москва и Пекин не выстраивают никаких военных союзов, как это было в период холодной войны, заявил президент РФ Владимир Путин 8 ноября на встрече с зампредом Центрального военного совета КНР Чжан Юсем.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времён холодной войны», — сказал российский лидер.

Взаимодействие двух стран носит конструктивный характер и является серьёзным фактором стабилизации международной обстановки, подчеркнул Путин.

Он попросил Чжан Юся передать лидеру КНР Си Цзиньпину наилучшие пожелания и благодарность за тёплый приём. Российский президент отметил, что с китайским коллегой у него сложились очень дружеские, хорошие личные и деловые отношения.

«Это даёт нам возможность поддерживать стратегический характер наших межгосударственных связей», — пояснил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 17 и 18 октября Владимир Путин находился с визитом в Китае. Он прибыл в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в третьем форуме «Один пояс ― один путь». Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что Путина пригласили на это мероприятие в качестве главного гостя.

Руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Карнеев объяснил, почему прибывшего в Пекин Путина встретили красной дорожкой, чего не было сделано для главы Госдепартамента США, который посетил Китай в июне. По словам эксперта, Путин — политик-тяжеловес, который участвует в мировой политике уже четверть века. Он глава государства, тогда как Блинкен только министр иностранных дел. На Западе признают, что Путин — один из самых влиятельных политиков современности, тогда как у Блинкена такого веса ещё нет, добавил политолог.