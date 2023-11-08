Ялта, Крым, 8 ноября, 2023, 16:15 — ИА Регнум. В Международном детском центре «Артек» состоялась церемония закрытия финала четвёртого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 8-10 классов. Победители получат до 1 млн рублей на образование, а 25 лучших школ и пять образовательных организаций дополнительного образования, подготовившие наибольшее количество активных участников Всероссийского конкурса «Большая перемена», получат по 2 млн рублей на развитие образовательной среды. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба конкурса.

Пресс-служба «Большой перемены»

Президент России Владимир Путин направил поздравление призёрам и победителям конкурса. Его приветствие зачитал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Сегодня легендарный «Артек» гостеприимно встречает старшеклассников из разных регионов страны, которые на всех этапах конкурсных соревнований в полной мере проявили свои таланты и способности и по праву стали лидерами «Большой перемены». А главное — научились работать в команде, творчески относиться к решению сложных, нестандартных задач, нашли верных, надежный друзей», — говорится в тексте приветствия.

В десятку лучших регионов по числу победителей вошли Свердловская, Ростовская, Белгородская, Московская, Нижегородская, Волгоградская и Челябинская области, Санкт-Петербург, Москва и Ставропольский край.

Победители «Большой перемены» среди учеников 10 классов получат по 1 млн рублей на образование, призёры — по 200 тысяч рублей. Приз для победителей конкурса среди учащихся 8-9 классов составит 200 тысяч рублей на образование, для призёров в этой возрастной категории — по 100 тысяч рублей.

Уточняется, что все победители конкурса из числа выпускников получат дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Все финалисты смогут отправиться в авторские туры по России от программы «Больше, чем путешествие».

При этом педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди старшеклассников, получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнёров «Большой перемены». Педагоги, подготовившие призеров конкурса, получат по 50 тысяч рублей.

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Как передавало ИА Регнум, участниками четвёртого сезона «Большой перемены» стали более 3 млн детей, подростков и их наставников. Каждый из ребят получил уникальную возможность заявить о себе на всю Россию, реализовав свой проект по одному из 12 направлений — от экологии до искусственного интеллекта. В решающих испытаниях приняли участие 1,5 тысячи школьников из всех регионов России.

Конкурс «Большая перемена» является флагманским проектом «Движения Первых». Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи. Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». «Большая перемена» проводится при поддержке Министерства просвещения России и Министерства науки и высшего образования РФ.