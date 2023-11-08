Ташкент, 8 ноября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Награждение авторов лучших исследовательских проектов программы поддержки молодых ученых «Зеленая химия для жизни» состоялось в Ташкенте. Церемония прошла на полях Международного симпозиума «Наука для устойчивого развития: вызовы для Центральной Азии». Премия была учреждена в 2013 году по инициативе российской компании «ФосАгро» и ЮНЕСКО при активном участии Международного союза теоретической и прикладной химии (ИЮПАК). Она стала первой за многолетнюю историю ООН инициативой, реализуемой на внебюджетной основе за счет средств российского бизнеса.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮНЕСКО

За время существования премии жюри рассмотрело более 900 заявок и присудило гранты 48 молодым ученым из 32 стран. Лауреатами этого года стали семь исследователей, чьи работы нацелены на создание прорывных технологий в сфере охраны окружающей среды, здравоохранения, продовольствия, повышения энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов.

«С момента старта этой программы интерес к ней с каждым годом стремительно растёт», — заявил принимавший участие в награждении вице-президент научно-консультативного совета Международной программы по фундаментальным наукам (МПФН) при ЮНЕСКО, паст-президент ИЮПАК Кристофер Бретт. «Очевидно, что тема «Зеленая химия для жизни» неисчерпаема, — отметил он. — Все мы знаем о вызовах, которые стоят перед человечеством в области климата, в области зеленой химии на планетарном уровне. В этой связи мы надеемся, что важное и успешное партнёрство «ФосАгро», ЮНЕСКО и ИЮПАК будет продолжаться и расширяться».

По словам первого заместителя генерального директора «ФосАгро» Сироджа Лоикова, компания также нацелена на продолжение партнерства по линии ООН и развитие сотрудничества в рамках программы «Зеленая химия». «Как производитель экоэффективных удобрений, в составе которых нет опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия, мы уверены: бизнесу отведена ключевая роль в обеспечении устойчивого развития планеты», — заявил он. Лоиков выразил признательность ЮНЕСКО и ИЮПАК, поддержавшим идею запуска глобальной программы в области «зеленой химии».

«Зелёная химия для жизни» стала судьбоносной для десятков молодых ученых из России, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки», — подчеркнул заместителя генерального директора «ФосАгро» и пообещал продолжить работу по линии ООН ради благополучия будущих поколений.

В церемонии награждения также участвовали заместитель генерального директора ЮНЕСКО по естественным наукам Лидия Брито, руководитель департамента по фундаментальным и инженерным наукам и инновациям ЮНЕСКО Амал Касри, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский, генеральный секретарь Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития Люк Аллеман и представители государственных органов власти и общественных организаций.