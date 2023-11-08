ЮНЕСКО и «ФосАгро» вручили гранты перспективным молодым учёным
Ташкент, 8 ноября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Награждение авторов лучших исследовательских проектов программы поддержки молодых ученых «Зеленая химия для жизни» состоялось в Ташкенте. Церемония прошла на полях Международного симпозиума «Наука для устойчивого развития: вызовы для Центральной Азии». Премия была учреждена в 2013 году по инициативе российской компании «ФосАгро» и ЮНЕСКО при активном участии Международного союза теоретической и прикладной химии (ИЮПАК). Она стала первой за многолетнюю историю ООН инициативой, реализуемой на внебюджетной основе за счет средств российского бизнеса.
За время существования премии жюри рассмотрело более 900 заявок и присудило гранты 48 молодым ученым из 32 стран. Лауреатами этого года стали семь исследователей, чьи работы нацелены на создание прорывных технологий в сфере охраны окружающей среды, здравоохранения, продовольствия, повышения энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов.
«С момента старта этой программы интерес к ней с каждым годом стремительно растёт», — заявил принимавший участие в награждении вице-президент научно-консультативного совета Международной программы по фундаментальным наукам (МПФН) при ЮНЕСКО, паст-президент ИЮПАК Кристофер Бретт. «Очевидно, что тема «Зеленая химия для жизни» неисчерпаема, — отметил он. — Все мы знаем о вызовах, которые стоят перед человечеством в области климата, в области зеленой химии на планетарном уровне. В этой связи мы надеемся, что важное и успешное партнёрство «ФосАгро», ЮНЕСКО и ИЮПАК будет продолжаться и расширяться».
По словам первого заместителя генерального директора «ФосАгро» Сироджа Лоикова, компания также нацелена на продолжение партнерства по линии ООН и развитие сотрудничества в рамках программы «Зеленая химия». «Как производитель экоэффективных удобрений, в составе которых нет опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия, мы уверены: бизнесу отведена ключевая роль в обеспечении устойчивого развития планеты», — заявил он. Лоиков выразил признательность ЮНЕСКО и ИЮПАК, поддержавшим идею запуска глобальной программы в области «зеленой химии».
«Зелёная химия для жизни» стала судьбоносной для десятков молодых ученых из России, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки», — подчеркнул заместителя генерального директора «ФосАгро» и пообещал продолжить работу по линии ООН ради благополучия будущих поколений.
В церемонии награждения также участвовали заместитель генерального директора ЮНЕСКО по естественным наукам Лидия Брито, руководитель департамента по фундаментальным и инженерным наукам и инновациям ЮНЕСКО Амал Касри, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский, генеральный секретарь Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития Люк Аллеман и представители государственных органов власти и общественных организаций.