Киев, 8 ноября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины в своём Telegram-канале подтвердило причастность к убийству депутата Народного совета (НС) и бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко.

Кадр из видео

«Специальная операция по ликвидации палача Филипоненко была реализована совместно с представителями движения сопротивления», — сказано в сообщении ГУР.

Как передавало ИА Регнум, Филипоненко погиб 8 ноября в результате срабатывания взрывного устройства, установленного в его автомобиле. Сын 48-летнего депутата Иван Филипоненко подтвердил гибель отца.

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Депутат парламента республики Юрий Юров напомнил, что 21 февраля 2022 года на Филипоненко уже совершали покушение: его машину взорвали около здания представительства ЛНР в СЦКК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трём статьям: о теракте, незаконном обращении со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, незаконном изготовлении взрывчатых веществ (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ). На месте работают следователи и криминалисты.