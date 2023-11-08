Хельсинки, 8 ноября, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Финляндия продолжает расследование инцидента с газопроводом Balticconnector и уведомила Россию о ситуации по дипломатическим каналам. Об этом 8 ноября заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Расследование продолжается, мы работаем с международными партнёрами. Что касается России, мы оповестили власти об инциденте по дипломатическим каналам», — сказала Валтонен.

Она добавила, что Россия не обращалась к Финляндии за помощью в расследовании обстоятельств повреждения российского телекоммуникационного кабеля в Балтийском море.

Как сообщало ИА Регнум, о повреждении Balticconnector в финской экономической зоне 10 октября сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он подчеркнул, что повреждение газопровода не могло возникнуть из-за естественных причин. Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен заявил, что газопровод мог быть повреждён корабельным якорем. Эстонские СМИ выдвинули версию, что за происшествием стоит судно из Гонконга Newnew Polar Bear, которое в день аварии проходило возле Balticconnector.

24 октября представитель финской полиции Ристо Лохи заявил журналистам, что на месте повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией найден предмет, похожий на огромный якорь. При расследовании повреждения газопровода полиция концентрируется на версии, что к ЧП было причастно китайское судно, добавил он.

Кроме того, стало известно, что в экономической зоне Финляндии, между Санкт-Петербургом и Калининградом, обнаружено повреждение кабеля связи «Балтика» компании «Ростелеком», российская сторона 6 ноября начала ремонтные работы. «Ростелеком» уведомил Финляндию о выходе кабеля из строя ещё 12 октября, но власти страны попросили отложить работы из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector.