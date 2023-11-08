Лондон, 8 ноября, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 29 позиций, сообщила 8 ноября пресс-служба британского правительства.

Сергей Корсун ИА Регнум

В частности, Лондон ввёл санкции в отношении Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Уральской горно-металлургической компании (УГМК), Российской национальной перестраховочной компании, «Красцветмета», Nord Gold, компании Paramount Energy & Commodities, Paloma Precious, Fly Bridge и 20 физических лиц.

Среди них — директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, супруга предпринимателя Алексея Мордашова Марина, швейцарский гражданин Франсуа Морон, бизнесмены Владислав Свиблов и Константин Струков. Все их активы в случае обнаружения в Великобритании будут заморожены, въезд на территорию страны запрещен.

Как ранее сообщала газета Financial Times, более 100 компаний с февраля 2022 года по май 2023 года подали в правительство Великобритании данные о том, что нарушили антироссийские санкции. Известно о 127 фактах нарушения санкций — юридические лица добровольно сообщили о них в компетентные органы. Если нарушитель сотрудничает со следствием, размеры штрафов будут ниже.

По мнению британского бизнеса, введение санкций стало испытанием — Россия встроена в мировую экономику намного сильнее, чем другие страны. По самым скромным подсчётам, общие потери стран ЕС от антироссийских санкций, согласно данным замглавы МИД России Александра Грушко, составили порядка 1,5 трлн долларов.

В скором времени Еврокомиссия намерена представить новый, 12-й по счёту пакет антироссийских санкций. Он будет включать запрет на экспорт и импорт, а также ужесточение потолка цен на нефть. С таким заявлением в соцсети Х (ранее Twitter) выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.