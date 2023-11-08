Москва, 8 ноября, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Заместитель главы МВД Дагестана Руфат Исмаилов не признал вину во взяточничестве и превышении полномочий. Об этом он сообщил в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство о его аресте.

Михаил Синицын/ТАСС Заместитель главы МВД Дагестана Руфат Исмаилов

«Я в курсе, в чем меня обвиняют, но не согласен с обвинением», — сказал Исмаилов, отвечая на вопрос судьи.

Как передавало ИА Регнум, Исмаилов был задержан утром 7 ноября, у него дома и на работе прошёл обыск.

В региональном управлении ФСБ уточнили, что против замглавы МВД Дагестана возбуждено дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере.

В пресс-службе Басманного суда Москвы сообщили, что Исмаилов обвиняется в двух эпизодах получения взяток и превышении полномочий с применением насилия. Следствие просит арестовать его до 2 января. 8 ноября в Басманном суде будет рассмотрено ходатайство следователя об аресте.