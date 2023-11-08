Берлин, 8 ноября, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в скором времени начнёт поставки порядка 100 тысяч 120-мм минометных боеприпасов на Украину. Об этом 8 ноября сообщается на сайте компании.

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«Концерн Rheinmetall получил заказ от правительства Германии на поставку Украине около 100 тыс. минометных боеприпасов калибра 120 мм», — говорится в заявлении.

Отмечается, что поставки должны начаться в ближайшее время и продлиться в течение следующих двух лет.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Rheinmetall анонсировал планы открыть на западе Украины завод по производству танков. По словам гендиректора концерна Армина Паппергера, украинцев научат обслуживать бронетехнику, которую будет выпускать завод.

Кроме того, в июне Паппергер заявлял, что производство танка Panther KF51 на заводе немецкого концерна Rheinmetall на Украине может начаться через 15–20 месяцев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что если завод Rheinmetall по производству бронетехники будет построен на Украине, то он станет законной целью для ВС России.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев запросил у концерна точные координаты будущего завода.