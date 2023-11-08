Нижний Новгород, 8 ноября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Правительство Нижегородской области заключило соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве с провинциями Китайской Народной Республики. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, соглашения с заместителем председателя Народного правительства провинции Цзянси Ся Вэньюном и заместителем председателя Народного правительства города центрального подчинения Чунцин Чжан Гочжи подписал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. Состоялись также рабочие встречи с руководством новых регионов-партнеров.

Пресс-служба правительства Нижегородской области Правительство Нижегородской области заключило соглашения о сотрудничестве с народными правительствами китайских провинций Цзянси и Чунцин

Андрей Саносян отметил, что Китай — одно из наиболее значимых направлений международного сотрудничества Нижегородской области. «У Нижегородской области уже были установлены отношения с четырьмя китайскими провинциями из шести, входящими в состав совместной рабочей группы по сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы»: это провинции Сычуань, Аньхой, Хунань, Хубэй, — рассказал он. — Подписание новых соглашений позволит усилить наши контакты и помочь нижегородским предприятиям реализовать свой экспортный потенциал».

По словам заместителя губернатора, сотрудничество имеет хорошие перспективы. Например, в провинции Цзянси и городе центрального подчинения Чунцин, как и в Нижегородской области, располагаются крупные предприятия автомобильной промышленности. Важным направлением сотрудничества может стать и IT-отрасль. «Нижегородская область является одним из лидеров России по развитию IT-отрасли. В провинции Цзянси также ведется активная работа по развитию цифровой сферы, — отметил Саносян. — Большой потенциал видим и в сотрудничестве с компаниями города Чунцин, которые ведут активную работу по продвижению «зеленой» энергетики и технологий».

По данным министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области, регион успешно развивает отношения с Китаем в различных сферах. «Подписанные соглашения станут мощным толчком к усилению развития взаимодействий между Нижегородской областью и китайскими провинциями в рамках рабочей группы в формате «Волга-Янцзы», — отметила министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева.

Сегодня, 8 ноября, в городе Наньчан провинции Цзянси (КНР) в формате «Волга-Янцзы» при участии сопредседателей — полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и заместителя премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина — состоялся совет по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа России и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики.