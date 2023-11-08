Люберцы, Московская область, 8 ноября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Установлена личность мужчины, напавшего с мачете на женщину с ребёнком в Люберцах, им оказался ранее судимый 36-летний житель города, сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Отмечается, что мужчину зовут Роман Концелидзе. Он живёт на улице Кирова, где и бродил в неадекватном состоянии с холодным оружием. Ранее он уже был судим за мелкие преступления, уличную драку и незначительную кражу.

В Следственном комитете РФ по Московской области подтвердили факт нападения на женщину и подростка. При задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Его удалось задержать после применения табельного оружия. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, в Люберцах мужчина с мачете набросился на женщину с ребёнком. Преступника остановили сотрудники полиции, которым для этого пришлось применить табельное оружие. Стражи порядка выбили из рук нападавшего мачете.

Нападавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением и ранами. 38-летняя женщина, за которой гнался мужчина, получила травмы головы, она отказалась ехать в медучреждение. 14-летний подросток отделался испугом.