Москва, 8 ноября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила антимонопольное дело в отношении Петербургского метрополитена за установление высоких цен за услуги. Об этом ведомство сообщило у себя в Telegram-канале.

Fas.gov.ru

В публикации службы говорится, что ГУП «Петербургский метрополитен» установило монопольно высокие цены за размещение оборудования сотовых операторов в метро, уточняя, что рентабельность таких услуг в первом полугодии 2022 года составила 2420%.

«Служба установила — тарифы на услугу по размещению оборудования и кабелей операторов сотовой связи в тоннелях, подземных комплексах и станциях метро Санкт-Петербурга являются экономически необоснованными», — говорится в сообщении ведомства.

ФАС отметила, что подобные решения со стороны метрополитена препятствуют компаниям-операторам выйти на рынок услуг связи, ущемляя при этом и интересы абонентов из-за «ненадлежащего качества» инфраструктуры связи в общественном транспорте.

Служба уточнила, что в случае установления вины метрополитену грозит штраф.

Как сообщало ИА Регнум, три российских мобильных оператора собираются вернуть своим абонентам возможность бесплатно раздавать интернет-трафик со смартфонов. Перед этим ФАС выдала предупреждения большой четвёрке мобильных операторов — «Мегафон», МТС, «Билайн» и «Теле2» о необходимости отмены платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Отмечалось, что в противном случае ведомство будет вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.