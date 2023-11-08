Гамбург, Германия, 8 ноября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Двое вооружённых мужчин забаррикадировались в одной из школ Гамбурга. Об этом сообщает 8 ноября газета Bild.

Bernd Weißbrod/dpa/picture-alliance/ТАСС

Инцидент произошёл в школе в районе Бланкенезе, сигнал в экстренные службы поступил около 11:20 по местному времени. По предварительной информации, двое учеников угрожали учителю школы пистолетом.

На место направлен полицейский спецназ, к школе также прибыли пожарные. В полиции призвали граждан избегать этого района.

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