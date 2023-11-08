Лондон, 8 ноября, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Клип на песню «Now And Then», последнюю композицию группы The Beatles, набрал на YouTube почти 22,5 млн просмотров за пять дней.

Цитата из м/ф «Жёлтая подводная лодка». Реж. Джордж Даннинг The Beatles

Песня продолжительностью 4 минуты 8 секунд прозвучала впервые в эфире радиостанции «Би-би-си» днём 2 ноября. Через день вышел музыкальный клип.

Режиссёром клипа стал автор трилогии «Властелин колец» Питер Джексон, который включил в ролик ранее не публиковавшиеся кадры самого первого видео The Beatles. Также в нём снялись ныне живущие участники группы Пол Маккартни и Ринго Старр.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября The Beatles официально опубликовала свою последнюю песню «Now and Then». Демо-версию этой композиции записал Джон Леннон в конце 1970-х годов с вокалом и фортепиано у себя дома. Однако ранее песня не издавалась.

Позднее сообщили, что песню доработали оставшиеся в живых участники квартета Пол Маккартни и Ринго Старр. Для восстановления плохо сохранившейся записи использовались технологии искусственного интеллекта. Её создание заняло около 45 лет.