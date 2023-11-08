Москва, 8 ноября, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Мобильная группа российских десантников уничтожила бронеавтомобиль ВСУ на артёмовском направлении, видео опубликовало Министерство обороны РФ в своём Telegram-канале.

Кадр ихз видео

Отмечается, что расчёт БПЛА российских разведчиков обнаружил возле лесопосадки бронеавтомобиль ВСУ. Получив задачу на его уничтожение, экипажи мобильных групп ВДВ оперативно выдвинулся в указанный район.

«Пуском управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» десантники-противотанкисты уничтожили бронеавтомобиль противника», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск атаковали дронами-камикадзе (FPV-дронами) две позиции ВСУ, на одной из которых располагалась гранатомётная огневая точка противника на передовой около Клещеевки. Российские военнослужащие вскрыли огневую точку противника на артёмовском направлении в ДНР. Они атаковали её двумя дронами-камикадзе.

Штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения ВДВ ВС России уничтожила технику на опорном пункте украинской армии в районе Артёмовска. Десантники взяли опорный пункт и отразили контратаку.