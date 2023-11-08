Красногорск, 8 ноября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Мужчина с мачете набросился на женщину в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Кадр из видео

По данным телеканала, преступника остановили сотрудники полиции, которым для этого пришлось применить табельное оружие. Стражи порядка выбили из рук нападавшего мачете, инцидент произошёл на улице Кирова в Томилино.

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Отмечается, что 36-летнего нападавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением и ранами. 38-летняя женщина, за которой гнался мужчина, получила травмы головы, она отказалась ехать в медучреждение.

По информации местных пабликов, с женщиной был ребёнок, он не пострадал.