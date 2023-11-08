Женева, Швейцария, 8 ноября, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Самый большой голубой бриллиант, когда-либо выставленный на аукционе, был продан за 43,8 миллиона долларов США (около 4 млрд. рублей) на торгах аукционного дома Christie’s в Женеве. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Как передаёт агентство, ярко-голубой бриллиант, известный как «Bleu Royal» является одним из самых редких из когда-либо найденных. Алмаз весом 17,6 карата был оценён до 50 миллионов долларов до продажи.

Глава международного ювелирного отдела Christie’s Рахул Кадакиа заявил, что вырученная сумма является огромной, учитывая «что происходит сегодня в мире».

По словам глава ювелирного отдела Christie’s Макса Фосетта, слова которого приводит агентство, бриллиант уникален из-за его глубокого насыщенного синего цвета и грушевидной блестящей формы.

Сообщается, что в аукционе принимали участия коллекционеры со всего мира.

Как передавало ИА Регнум, год назад в Гонконге на аукционе Sotheby’s был продан ярко-голубой бриллиант The De Beers Blue за 57,5 млн долларов США.

Ранее сообщалось, что красный джемпер принцессыДианы с белыми и чёрной овечками был продан на торгах аукционного дома Sotheby’s за $1,143 млн. Организаторы торгов отметили, что изначально оценили лот в $50–80 тыс. Покупатель, чьё имя не раскрывается, предложил за джемпер намного больше. Аукцион состоялся в Нью-Йорке.