Москва, 8 ноября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Актёр театра и кино Анатолий Яббаров, известный по роли уголовника Митяя в кинокомедии «Джентльмены удачи», ушёл из жизни в возрасте 86 лет. Артист скончался из-за проблем с сердцем, рассказала 8 ноября ИА Регнум помощница артиста.

Кадр из к/ф «Джентльмены удачи» реж Александр Серый. СССР. 1971 Анатолий Яббаров

Отказало сердце

Помощница занимается похоронами заслуженного артиста России Яббарова, так как все его родственники, в том числе сын и внук, давно живут за рубежом. По её словам, артист страдал от нескольких болезней, его смерть наступила 6 ноября. Навещал Яббарова только племянник.

«У Анатолия Ахмедовича отказало сердце, врачи сказали, что это левожелудочковая недостаточность и ишемическая кардиомиопатия», — рассказала женщина.

Мастер эпизода

На счету Анатолия Яббарова 35 ролей в фильмах и сериалах. Зачастую ему предлагали сыграть отрицательных персонажей: уголовников, воров. Так, в 1971 году он исполнил небольшую роль Митяя в «Джентльменах удачи».

Актёр также снялся в фильмах «Два капитана», «Побег из тюрьмы», «Бег», «Телохранительница», «Заложники любви», «Легенда о Тиле», «Совсем пропащий» и других. В 2011 году вышел сериал «Фурцева», где Яббаров сыграл писателя Константина Федина.

В одном из интервью Яббаров заявил, что в жизни ему повезло. По его словам, отрицательные роли он всё равно «делал положительными и все свои действия как актёра в душе оправдывал».

Биография

Анатолий Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку. После школы он поступил в Ашхабадский университет на физико-математический факультет, но на втором курсе решил, что будет учиться совсем другому. В 22 года, в 1959 году, Яббаров поступил в Ашхабадский русский драматический театр имени Александра Пушкина, а в 1966 году окончил ГИТИС.

Кинодебют артиста состоялся двумя годами ранее. Он исполнил роль сектанта Володи в фильме Григория Чухрая «Жили-были старик со старухой».

С 1996 года и до конца жизни Яббаров служил в Государственном театре киноактёра (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова). В качестве режиссёра поставил несколько спектаклей. Артист написал книги «Кадр шестой, дубль последний» и «Стоп! Кина не будет!».

Награды

В 1996 году Яббарову присвоили звание заслуженного артиста России за деятельность в области искусства. В июле 2011 года ему вручили Орден Дружбы за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.